  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elindeki tabancayı kurcalarken kendini vuran genç ayağından yaralandı

2020-04-21 00:32:28 -
Elindeki tabancayı kurcalarken kendini vuran genç ayağından yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 23 yaşındaki genç, kurcaladığı tabancanın aniden ateş alması sonucu yaralandı.

Tapduk Emre Mahallesi 1552 Sokak'ta oturan Muhammet İçel'in kurcaladığı tabanca ateş aldı.

Ayağından yaralanan İçel, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Tabancanın İçel'in arkadaşına ait olduğu ileri sürülürken, Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi olay yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı