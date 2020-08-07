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Spor

Elina Svitolina ile Kiki Bertens ABD Açık'a katılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-07 17:08:13 -
Elina Svitolina ile Kiki Bertens ABD Açık'a katılmayacak

ANKARA (AA) - Kadınlar dünya sıralamasının 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina ve 7 numaralı seribaşı Hollandalı tenisçi Kiki Bertens, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan tenisçilerden Bertens, "Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından ABD'ye gitmemeye ve Cincinnati ile ABD Açık turnuvalarına katılmamaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Salgının etkilerinin hızla devam ettiğini hatırlatan 28 yaşındaki tenisçi, "Kovid-19'un yayılım hızı hala çok endişe verici. İnsanların sağlığı ve virüsün kontrol altın alınması, bir numaralı önceliğimiz olmalı. Bu, spordan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı Svitolina ise "Organizatörlerin güvenlik konusunda verdikleri ciddi çabanın farkındayım ama yine de kendimi ABD'ye gitmek için rahat hissetmiyorum. Kendimi ve takımımı böyle bir konuda riske atamam." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ve Avustralyalı Nick Kyrgios da aynı gerekçeyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurmuştu.

Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası olan ve katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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