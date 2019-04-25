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"Elimizden geleni yapacağız"

- Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel:"Adımıza yakışır bir şekilde rakibimizi ağırlayıp, puan almak için de elimizden geleni yapacağız"

25 Nisan 2019 Perşembe 16:00
"Elimizden geleni yapacağız"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, ligin 31. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecekleri maça ilişkin, "Adımıza yakışır bir şekilde rakibimizi ağırlayıp, puan almak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle son iki sezondur sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.

Ülkenin köklü kulüplerinden Kardemir Karabükspor'u ayakta tutmak adına son ana kadar mücadele vereceklerini belirten Yüksel, "Umarım bunu başarır ve kulübü o eski güzel günlerine döndürürüz. Buna bizden başka kimse inanmıyor. Destek de olan yok ama bu bizi yıldırmadı. Son ana kadar taşın altında olacak elimiz. Ligin sonuna yaklaşıldı. Sahamızda Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Rakibimiz için çok önemli bir maç. Şampiyonluklarını ilan edebilirler. Adımıza yakışır bir şekilde rakibimizi ağırlayıp, puan almak için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.


- Gençlerbirliği maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon çalışması yapıldı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Yusuf Akbulut katılmadı.


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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:00
  1. Gençlerbirliği
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel

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