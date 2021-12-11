Eliminasyon diyeti nedir, nasıl yapılır?

Eeliminasyon diyeti belirli gıda gruplarının belirli bir süreliğine beslenme düzeninden çıkarılması, daha sonra çıkarılan gıdaların yavaş yavaş ve teker teker beslenme düzenine geri eklenmesi ve olası reaksiyonların izlenmesini içeren bir diyettir.

Eliminasyon diyeti nasıl yapılır?

Eliminasyon diyeti üç aşama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Diyetin temel mantığı sık sık mideye rahatsızlık veren besinlerin yiyecek listesinden çıkarılması, ardından da listeye geri eklenmesidir. Oldukça basit bir yöntem olan eliminasyon diyeti; eliminasyon, tekrar tanıtma ve sonuç aşamalarından oluşmaktadır.

Eliminasyon diyetinde yasak olan besin grupları

1. Tüm şeker ve tatlandırıcılar

2. Buğday-arpa-çavdar

3. Peynir-yoğurt-süt

4. Yumurta

5. İşlenmiş et ürünleri

6. Kabuklu deniz ürünleri

7. Mısır

8. Sığır eti

9. Soya ve soya içeren ürünler

10. Alkol- kahve - çikolata

11. Yer fıstığı

12. Domates-biber-patlıcan ve patates gibi yeni dünya sebzeleri

Eliminasyon diyetinde serbest olan besin grupları

1. Sebzeler ve meyveler (organik olanlar)

2. Pirinç (şehriyesiz, zeytinyağı ya da sade yağ ile yapılmış pilav yenilebilir)

3. Soya ve yer fıstığı dışındaki tüm bakliyatlar serbest

4. Kavrulmamış çiğ kuruyemişler serbest(ceviz,badem,fındık)

5. Tohum gıdalar (kavrulmamış çekirdekler)

6. Kuzu eti (sadece sütle beslenmiş olan kuzuların eti)

7. Balık (mevsimindeki, küçük deniz balıkları)

8. Kümes hayvanları (organik tavuklar)

9. Glutensiz tahıl ve benzeri gıdalar (amarant-kinoa unları)

10. Sağlıklı yağlar: zeytin yağı- sade yağ (ısıtılarak sütü ayrılmış doğal tereyağı)

11. Baharatlar (zerdeçal,zencefil, kekik, biberiye, traçın)

12. Yeşil çay serbest, siyah çay