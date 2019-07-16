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Elif Şafak'tan Türkiye'yi karalama kampanyası! Skandal sözler

Türkiye düşmanlığı yapan Elif Şafak, 15 Temmuz'da İngiliz gazetesi The Guardian'da kaleme aldığı yazısında, ülkemizde yaşanan gelişmeleri çarpıtarak büyük bir skandala imza attı.

16 Temmuz 2019 Salı 18:24
Elif Şafak'tan Türkiye'yi karalama kampanyası! Skandal sözler

15 Temmuz'da İngiliz gazetesi The Guardian'da bir yazı yazan Elif Şafak'ın doğru olmayan birçok bilgili gerçekmiş gibi yansıttığı ortaya çıktı.

Elif Şafak dün İngiliz gazete The Guardian için "Polis kitaplarımı görmek istedi: Türkiye’nin konuşma özgürlüğüne açtığı savaş üzerine" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Haber7 ise Şafak'ın yalanlarını bir bir ortaya çıkardı.

İlk iddiası

Şafak'ın yazısı geçersiz olay ve argümanla dolu. Bunlardan birincisi, Şafak’ın şu cümlesi:

"2016’daki darbe girişiminden beri, 29 yayınevi kapatıldı." Bilgide bir yanlışlık yok, fakat Şafak burada gerçeği manipüle ederek sanki Türkiye’de bir yayınevi kapatma furyası varmış ve konuşma ve fikir özgürlüğüne bu yolla müdahale ediliyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor.

Birinci iddianın aslı şu şekilde:

Elif Şafak’ın muhtemelen kaynağını araştırmadan arama motorundan okudukları vasıtasıyla aldığı bu bilgi, Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Haziran 2016/2017 Yayınlama Özgürlüğü Raporu’nda geçen bir veri.

Adı geçen raporda, açık bir şekilde, "27 Temmuz 2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ örgütlenmesiyle ilişkilendirilen 29 yayınevi kapatıldı" ifadesi geçiyor. Elif Şafak’ın yazısında göstermeye çalıştığı gibi, ortada yayınevlerini sebepsiz yere kapatmak gibi bir durum söz konusu değil.

Şafak'ın ikinci iddiası

Şafak’ın ikinci iddiasına göre, içinde Fransız felsefeci Louis Althusser ve Nazım Hikmet’in de kitaplarının da bulunduğu 135 bin kitap halk kütüphanelerinden toplatılmış. Bu bilgi de yukarıda bahsi geçen rapordan. Şafak ya raporu okumadı ve yazısını yazarken arama motorunda herhangi bir siteden kopyala yapıştır yaptı, ya da art niyetli olarak yeniden gerçeği manipüle etmeye çalıştı.

İkinci iddianın aslı ise şöyle:

İşin aslı ise, halk kütüphanelerinden toplatılan 135 bin kitabın FETÖ yayınevlerinden çıkarıldığı tespit edilmişti. Kitaplar bu sebepten ötürü toplatıldı. Kültür Bakanlığının sitesinde halk kütüphanelerinin katalogları çevrimiçi şekilde taranabiliyor. Nazım Hikmet’in ve Althusser’in kitaplarını Bitlis’ten Hatay’a, Kırklareli’den Kırşehir’e birçok il ve ilçe halk kütüphanesinde bulmak mümkün. (haber7)

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:24
  1. Kırşehir
  2. Kırklareli
  3. Hatay
  4. Bitlis
  5. Elif Şafak
  6. elif şafak the guardian

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