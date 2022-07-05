Elif Karlı’nın eşi kimdir? Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz Karlı ne iş yapıyor?
Elif Karlı’nın eşine ne oldu? "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda gözaltı oldu. Aylin Coşkun, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi ünlülerin de olduğu islerin emniyete çağrıldığı bilgisi gelirken, iddiaya göre şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz Karlı da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri Sarallar örgütüne yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. A haber'de yer alan habere göre, operasyonda İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Beykoz'daki villasında gözaltına alınan Erdal Acar ve diğer şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İddialara göre soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimler de bilgilerine başvurulmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. O isimlerin arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu iddia edildi.
İş adamı Erdal Acar'ın da gözaltına alındığı ve bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi A.C.Karlı da gözaltına alındı. Elif Karlı'nın eşi İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Elif Karlı’nın eşi kimdir?
1974 doğumlu olan Elif Karlı, 2021 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. 1993 yılında Ahmet Cengiz Karlı ile evlendi. Çiftin; 'Ecen Naz' ve 'Alperen' adlarında iki çocuğu bulunuyor. Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı'nın mesleğine ilişkin arama motorunda bir bilgiye rastlanmamakta.
Elif Karlı albümleri
1998 - Aşk Yolu
2003 - Yeniden
2005 - Benimle Kal
2007 - Erkek Kadın
2012 - Arabesk
2014 - Seni Vururum Ben (Single)
2016 - Kalbim Aynı Yerde (Single)
2018 - Şimdi (Maxi Single)
2018 - Efil Efil (Single)