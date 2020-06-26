"Elif ile Alp" yeni etkinliklerle yaz tatilinde de çocuklarla beraber olacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, "Elif ile Alp" karakterlerinin yer aldığı "Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı" serisi, yeni etkinliklerle yaz tatilinde de çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukların küresel salgın dönemindeki uyumlarını kolaylaştırmak ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak amacıyla yayın hayatına başlayan "Elif ile Alp" destek kitaplarının çocuklarla buluşmayı sürdüreceği bildirildi.

Evde geçen günlerde birbirinden renkli etkinliklerle ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olan "Elif ile Alp" kitabının, bu kez doğaya kapılarını açmaya hazırlandığı ve çocukları pikniğe davet ettiği belirtilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Psikoeğitsel Etkinlikler Serisi'nin üçüncü bölümünün e-kitap olarak çocuklar ve ebeveynler için sayfalarını araladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili boyunca çocuklara eğlenerek, tasarlayarak, sorun çözerek öğrenecekleri ve keyifle vakit geçirecekleri pek çok içerik sunacaklarını belirterek, ebeveynlerin de iş birliği ve desteğiyle çocukların eğlenceye doyacakları bir tatil ortamı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Selçuk, psikoeğitsel destek serisindeki bu çalışmayla, küresel salgın dönemindeki kontrollü normalleşme sürecinde çocukların güçlü yanlarını fark etmelerine ve geleceğe yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarına destek olmayı amaçladıklarını ifade ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"Kitapçıkta, hikaye içine yerleştirilmiş ve ebeveynlerin çocuklarıyla uygulayabileceği interaktif etkinlikler bulunuyor. Ayrıca hikaye okuma ve etkinlik uygulamaları esnasında anne babaların çocuklarıyla birlikte çalışmalarına, onlarla daha sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olması hedefleniyor. Kahramanlarımız, 'Piknik Oyunu, Ev Oyunu, El Kuralları, Yüz Kuralları, Adım Kuralları, Seviyor, Sevmiyor, Neler Yaptım, Nasıl Güçlendim? Destek Sandığı, Kendi Maskeni Kendin Tasarla ve Üç Dilek Tut' gibi etkinliklerle çocuklarla buluşuyor."



Elif ile Alp, Piknik Hazırlığı etkinlik kitabına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi "org.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

