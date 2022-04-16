  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elif Buse Doğan samsak döveci şarkı sözleri!
Aktüel

Elif Buse Doğan samsak döveci şarkı sözleri!

Langıdılanlan langıdılanlan, Samsak döveci, Gümbüdü gümbam gümbam gümbam, Ebe gümeci şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği Samsak döveci şarkısı vandaşların diline pelesenk olurken, bir çok insanın şarkı sözlerini söylemekte zorlandığı Samsak döveci şarkı sözleri de merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 11:09:00 - 2022-04-16 11:10:10
Elif Buse Doğan samsak döveci şarkı sözleri!

Langıdı lan lan langıdı lan lan samsak döveci’ sözleriyle bir anda Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasında Elif Buse Doğan’ın söylediği samsak döveci şarkısı oldu. Samsak döveci nedir? Samsak Döveci türküsü hangi yöreye ait? Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür.  

Türkü, Emel Örgün tarafından Kütahya Tavşanlı'dan Orhan Kasap'tan derlenmiş. 

Elif Buse Doğan Samsak döveci sözleri!

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe güvecini pişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Komşuları başıma üşürdüm

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay