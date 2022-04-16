Elif Buse Doğan samsak döveci şarkı sözleri!
Langıdılanlan langıdılanlan, Samsak döveci, Gümbüdü gümbam gümbam gümbam, Ebe gümeci şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği Samsak döveci şarkısı vandaşların diline pelesenk olurken, bir çok insanın şarkı sözlerini söylemekte zorlandığı Samsak döveci şarkı sözleri de merak ediliyor.
‘Langıdı lan lan langıdı lan lan samsak döveci’ sözleriyle bir anda Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasında Elif Buse Doğan’ın söylediği samsak döveci şarkısı oldu. Samsak döveci nedir? Samsak Döveci türküsü hangi yöreye ait? Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür.
Türkü, Emel Örgün tarafından Kütahya Tavşanlı'dan Orhan Kasap'tan derlenmiş.
Elif Buse Doğan Samsak döveci sözleri!
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe güvecini pişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Komşuları başıma üşürdüm
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci