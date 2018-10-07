Elia'dan ofsayt çıkışı: Golümü çaldılar!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ardından Elia'nın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden Serkan Çimen'i sert şekilde eleştirdi. Bu arada karara tepki gösteren Elia, golünün hakem tarafından çalındığını söyledi.

Ülker Stadyumu'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, iki takımın da sahaya yansıttığı çok güzel bir mücadele olduğunu ancak verilen hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini ve VAR sisteminin Türkiye için ne kadar doğru bir karar olduğunu söyledi. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bir maç olduğunu söyleyen Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Çok enteresan ofsayttan gelen bir pozisyon değil. Serkan Çimen neden bayrağını kaldırdı kendisi de bilmiyor. Ligin zirvesi bu kadar sıkışıkken bu maçlar çok önemli. Geçen sene biliyorsunuz Adana'da nizami bir gol iptal edildi. Bugün de böyle bir karar verildi. şaşkınım. Serkan Çimen'i de Allah'a havale ediyorum. Üzülüyoruz çünkü nizami bir gol var. Demin soyunma odasına girdim Elia ağlıyor. Neden? Çünkü hak ettiği bir gol verilmeyerek iptal edildi. Şu an medya, sosyal medya ve her yere bakın herkes mutabık. Dolayısıyla şaşkınım, üzgünüm. Özellikle takipçisi olacağız ama federesyonu da şu anlamda göreve çağrıyorum. Geçen hafta da video hakem ile ilgli kesilmeler oldu. Bu maçta da VAR 3 dakikada kesildi. Hakemlerin de şapkasını önüne koyması lazım.

"ŞAKA GİBİ, BU YÜZDEN ÇOK FAZLA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

3 dakika VAR kesildiğinde neler olduğunu gördük. Arkadaşlar, kimsenin hakkı yenmesin, her takıma saygılıyız. Fenerbahçe'nin de misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bu anlamda Serkan Çimen'in nizami golü iptal etmesini Başakşehir ailesi olarak kınıyoruz. Şaşkınız ve bu rezalet kararı da hiçbir şekilde kabul etmiyorum."

"GOLÜMÜ ÇALDILAR"

Bu arada sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elia, mücadelenin 82'nci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" ifadelerini kullandı.