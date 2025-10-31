  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın soluk borusu kesildi
Gündem

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın soluk borusu kesildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın soluk borusu kesildi

İstanbul'da eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 9 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 23 şüpheliden bir kısmının örgütle bağlantılı kişilerin haberleşme amacıyla kullandığı internet tabanlı uygulamayı kullandıkları, bazılarının sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaptıkları, bazıları hakkında da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler olduğu belirlendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden 8'i sınır dışı edilme işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si delil durumu itibarıyla buradan serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik 9 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!
Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!

Gündem

Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!

Gümrük kapılarında nefes kesen operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük kapılarında nefes kesen operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Ekonomi

Gümrük kapılarında nefes kesen operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi paketlendi
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi paketlendi

Yerel

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi paketlendi

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon
Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

Dünya

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23