Eli kanlı katilleri seviyorlar! Fransa, YPG’yle STK’sı Esed’le flörtte

Fransa’nın en az Amerika kadar tehlikeli ve kan emici bir sömürgeci ülke olduğu bir defa daha ortaya çıktı... Suriye’deki YPG/PKK’ya yardım ve korumalık yaparak Türkiye’ye karşı kışkırtan Paris yönetimi gibi Fransa merkezli SOS Doğunun Hristiyanları (SOS Chrétiens d’Orien) adlı örgütün de 7 yıldır, Hama ve çevresinde savaş suçu işleyen, Beşşar Esed rejimine bağlı Şebbiha milislerine destek sağladığı ortaya çıktı.

Fransız Mediapart internet sitesinin “SOS Doğunun Hristiyanlarının Esed milisleriyle tehlikeli bağlantıları” başlıklı özel haberine göre, iç savaşın çatışmalarına müdahil olmadan Suriye’deki Hristiyanların yardımına koştuğunu iddia eden örgüt, 2013’ten bu yana Esed rejiminin Ulusal Savunma Güçleri (NDF) olarak adlandırdığı milislere açıkça destek veriyor. Örgüt, Suriye’de Esed’le ilişkilerini 2012’den bu yana sonlandırdığını belirten Fransa’nın Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2017’de verilen “ulusal savunmada partner kuruluş” unvanına da sahip.

-Görünürde insani yardım kuruluşu olan Fransız örgütün yöneticilerinden Alexandre Goodarzy’ın Suriye’de rejim milisleri ve kalaşnikoflarla verdiği pozlar dikkat çekiyor.

Fransızlara teşekkür

Fransız bakanlığının “Müttefik” dediği SOS Doğunun Hristiyanları, Suriye’nin Hama ilinin Hristiyan yerleşim birimi Mıharde’te “Mıharde Ulusal Savunma Güçleri” (MNDF) adı altında faaliyet gösteren Esed milisleriyle 2013’ten bu yana yakın ilişkide bulunuyor. Birçok savaş suçu işleyen MNDF’nin başındaki Simon el-Vekil adlı yerel iş adamı, rejim ordusu üniformasıyla gözüktüğü YouTube’ta yer alan bir videoda, Fransız örgütüne destekleri için teşekkür ediyor ve Esed’e övgüler yağdırıyor.

-Fransız örgütünün bir diğer yöneticisi Benjamin Blanchard’ın askeri bir araçla yol alması da yine kameralara yansımış.

İdlib saldırısına katılmışlar

Bir halk hareketi olarak başlayan ancak Simon el-Vekil’in ödeme yaparak silahlandırmasıyla milisleşen MNDF, Suriye İnsan Hakları Ağına göre 2019’daki Hama ve İdlib’e yönelik rejim saldırılarında yer aldı ve girdikleri köylerden yağmaladıkları eşyaları Mıharde’ye yakın Hristiyan köy Skelbiye’de satmaya başladı.

El-Vekil’i “Mösyö Simon” olarak anan Fransız STK ise Mıharde’de insani yardım merkezini kurarak burayı “uluslararası teröre karşı Suriye direnişinin sembolü” olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, Fransız örgütün Esed milislerine silahlanmaları için para yardımında bulunmasını yanı sıra yine büyük oranda gıda desteği de yaptığı belirlendi.