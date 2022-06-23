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Aktüel Eli kanlı katillere büyük darbe!
Aktüel

Eli kanlı katillere büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile eli kanlı terör örgütüne vurulan darbeyi gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 16:40:00 -
Eli kanlı katillere büyük darbe!

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile eli kanlı terör örgütüne vurulan darbeyi gözler önüne serdi. Yapılan paylaşımda, “Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi” ifadeleri kullanıldı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:

1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 5.000 adet uçaksavar mühimmatı, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Doçka uzun namlu, Doçka uçaksavar mühimmatı için uzaktan komutalı sistem, 123 adet değişik çapta havan, 1 adet jeneratör, 1 adet termal şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet hilti, 1 adet benzin bidonu, Kablo, Örgütsel doküman” olarak sıralandı.

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