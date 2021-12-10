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Kadın - Aile Eli Böğründe tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Eli Böğründe tarifi, nasıl yapılır?

Kahramanmaraş yöresi ile özdeşleşen eli böğründe, bir kebap çeşididir.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 21:04:00 - 2021-12-10 21:08:39
Eli Böğründe tarifi, nasıl yapılır?

En kolay ve pratik Eli Böğründe tarifi

Eli Böğründe tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 400 Gr kuzu eti (yaprak doğranmış)
  • 4 köy biberi (iri doğranmış)
  • 2 kapya biberi (iri doğranmış)
  • 8-10 ad cherry domates
  • 8-10 diş sarımsak
  • 70 Gr kuyruk yağı
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam kekik
  • 1 tutam kırmızı toz biber
  • 1 tutam pul biber

Eli Böğründe Nasıl Yapılır?

Öncelikle kuzu eti yaprak şeklinde ince ince doğranır.Köy biberi ve kapya biber iri iri doğranır. Domatesler isteğe göre ikiye bölünür. Kuzu eti, köy biberi, kapya biber, cherry domates, kuyruk yağı ve sarımsak fırın tepsisine eklenir. Üzerine baharatlar eklenir ve fırına verilir. Taş fırın kullanılıyorsa 15 dakika, elektrikli fırın kullanılıyorsa 20 dakika pişirilir. Tercihe göre üzerine hamur kapatılır ve 2-3 dakika hamurla pişirilir. Pişen yemek sıcak bir şekilde servis edilir. Afiyet olsun.

 

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