  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bayraktar ve Irak Petrol Bakanı Hüdeyir'den stratejik enerji görüşmesi! Ceyhan küresel enerji üssü oluyor Meteoroloji tarihi verdi! Yağışlar Türkiye’yi terk ediyor Kanada’da siyonizm karşıtlığını antisemitizm sayan belgeye büyük tepki! "Meşru siyasi söylem hedef alınıyor" Resmen duyurdular: Tel Aviv’e tüm uçuşlar askıya alındı Konya’da fuhuş şebekesine operasyon! 10 yabancı kadın sınır dışı edildi Galatasaray’da flaş karar! TFF'den Okan Buruk ve yıldız oyuncu için son nokta konuldu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı: Hakemleri aradığını kabul etti Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda feribot seferi iptal ABD'den Avrupa'ya dizel şoku! Trump'ın tehdidi sonrası milyonlarca varil rezerv piyasaya sürülecek ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: İHA ve mühimmatında açık ara dünya lideriyiz
Spor 'Eleştirilere kulak asmıyorum' Montella yine istifa etmedi!
Spor

'Eleştirilere kulak asmıyorum' Montella yine istifa etmedi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
'Eleştirilere kulak asmıyorum' Montella yine istifa etmedi!

A Milli Takım’ın Belçika karşısında aldığı 3-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Vincenzo Montella yeniden istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Dünya Kupası’ndan bu yana eleştirilen İtalyan teknik adam, maç sonrasında ise görevine devam edeceği mesajını verdi.

A Milli Takım’ın Belçika karşısında aldığı 3-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Vincenzo Montella yeniden istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Dünya Kupası’ndan bu yana eleştirilen İtalyan teknik adam, maç sonrasında ise görevine devam edeceği mesajını verdi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika’ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım’da Montella, karşılaşmanın ardından “Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belçika'da maçı izlemeye giden gurbetçi vatandaşlarımız İtalyan teknik direktörü istifaya davet etti.

Ay-yıldızlı taraftarlarımız, "Montella istifa." tezahüratından bulundu. Montella, Bursa'da oynanan ve 4-1 kaybettiğimiz maç sonrası da yoğun bir tepkiyle karşılanmış ve istifaya davet edilmişti.

Ancak maç sonu konuşan İtalyan teknik adam, "Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

 

"KİMSENİN SUÇU YOK"

"Oyuncularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor. A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz. Kimsenin suçu yok. Bu seviyede deneyim kazanıyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Vincenzo Montella'nın istifa sorusuna cevabı ise şöyle oldu:

"Şu anda eleştirilere çok kulak asmak istemiyorum çünkü 24 sene sonra bu futbolcularla Dünya Kupası'na gittiğimizi biliyorum, A Ligi seviyesine de bu oyuncularla çıktık, Avrupa Şampiyonasını da bu futbolcularla yaptık."

 

TAZMİNATI NE KADAR?

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Montella ile yolların ayrılması durumunda, TFF İtalyan teknik adama 5 milyon euro tazminat ödeyecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemil Tugay'dan seçmenini şok eden karar! CHP'nin ardından Atatürk'ü de sildi
Gündem

Cemil Tugay'dan seçmenini şok eden karar! CHP'nin ardından Atatürk'ü de sildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etmesinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki üyeliğini de sonlandırırken..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin anayasa geçmişine..
CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi
Gündem

CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi

CHP’nin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk etmesinin ardından partisinden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın başkanlık ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23