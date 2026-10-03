'Eleştirilere kulak asmıyorum' Montella yine istifa etmedi!

A Milli Takım’ın Belçika karşısında aldığı 3-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Vincenzo Montella yeniden istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Dünya Kupası’ndan bu yana eleştirilen İtalyan teknik adam, maç sonrasında ise görevine devam edeceği mesajını verdi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika’ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım’da Montella, karşılaşmanın ardından “Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belçika'da maçı izlemeye giden gurbetçi vatandaşlarımız İtalyan teknik direktörü istifaya davet etti.

Ay-yıldızlı taraftarlarımız, "Montella istifa." tezahüratından bulundu. Montella, Bursa'da oynanan ve 4-1 kaybettiğimiz maç sonrası da yoğun bir tepkiyle karşılanmış ve istifaya davet edilmişti.

Ancak maç sonu konuşan İtalyan teknik adam, "Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"KİMSENİN SUÇU YOK"

"Oyuncularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor. A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz. Kimsenin suçu yok. Bu seviyede deneyim kazanıyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Vincenzo Montella'nın istifa sorusuna cevabı ise şöyle oldu:

"Şu anda eleştirilere çok kulak asmak istemiyorum çünkü 24 sene sonra bu futbolcularla Dünya Kupası'na gittiğimizi biliyorum, A Ligi seviyesine de bu oyuncularla çıktık, Avrupa Şampiyonasını da bu futbolcularla yaptık."

TAZMİNATI NE KADAR?

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Montella ile yolların ayrılması durumunda, TFF İtalyan teknik adama 5 milyon euro tazminat ödeyecek.