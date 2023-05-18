Elektronik sigara organ iltihabı yapıyor! Sinsi ilerleyen, korkunç gerçek ortaya çıktı!

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Elektronik sigaralar, normal sigaralar kadar tehlikeli. Gelecek nesillerin sağlığı için sigaranın her türlüsüne karşı olmalıyız” dedi.

Nikotin, başta akciğerler olmak üzere birçok organa zarar veriyor ve ömrü kısaltıyor. Sigaranın ölümcül zararlarına karşı, elektronik sigaralar alternatif olarak gösteriliyor ancak elektronik sigaraların da normal sigaralar kadar zararlı olduğu ABD’de yapılan bir araştırmada bilimsel olarak kanıtlandı. California San Diego Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Mustafa Aydın “Elektronik sigaralar, normal sigaralar kadar tehlikeli. Gelecek nesillerin sağlığı için sigaranın her türlüsüne karşı olmalıyız” dedi.

“CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR”

Elektronik sigaraların, mide ve bağırsaklarda hastalık riskini arttırdığını, özellikle de beyinde iltihaplanmaya neden olduğunu belirten Mustafa Aydın, “Elektronik sigaralar da diğer sigaralar gibi insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu sebeple tüm insanlık olarak bu konunun üzerinde titizlikle durmalıyız” İfadelerini kullandı.

AROMALARIN ETKİSİ

Aromalı elektronik sigaralar üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına da dikkat çeken Aydın, çeşitli aromalar katılarak cazip hale getirilmeye çalışılan elektronik sigaraların insanları yanıltmaması gerektiğinin altını çizdi. Aydın, “Bazı aromaların özellikle kalp üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple uzmanların bu konuyu ciddi şekilde araştırması gerekmektedir” diye konuştu. DHA

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektronik sigara tehlikeli midir? Elektronik sigara zararları, elektronik sigara zararlı mı?

Evet, elektronik sigara sağlığa zararlıdır. Elektronik sigara 2006 yılında piyasaya çıktığı için uzun dönem kullanım etkileri hala bilinmemektedir. Yavaş yavaş akciğer hasarı veya kanseriyle olan ilişkisi gözler önüne serildi. Sinsi sinsi ilerliyor.

Sigara içmeyen genç ve yetişkinlerde, e-sigara kullanımı nikotin bağımlılığı riski taşımaktadır.

Elektronik sigaranın kalp üzerinde olası zararları

Elektronik sigara kullanan kişilerde; koroner arter hastalığı, depresyon, kalp krizi görülme olasılığı yüksek olmaktadır. Kullanmayanlara kıyasla felç geçirme ya da kalp krizine neden olma gibi sorunlar görülebilir.

İlginizi çekebilir→ Canan Karatay onay verdi! Merak uyandıran, önerdiği deva olan içecek: Kazancı çok! Herkes tercih edecek→ TIKLAYINIZ