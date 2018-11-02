Elektromanyetik alan zarar veriyor

Elektromanyetik alanın organizma üzerindeki etkileri hakkında yıllardır çalışmalar yapan Prof. Dr. Süleyman Kaplan, telefonların üzerinde yasal uyarı etiketlerinin uygulanması gerektiğine işaret ederek, "Bu uyarıyı yapmalıyız. Telefonun güvenli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Güvenli nasıl kullanılabilir? Birincisi telefonu minimum düzeyde kullanmak gerekir, mümkün mertebe kulaklık ile kullanılabilir, eğer kulaklığınız yoksa telefonunuzu beyninizden birkaç cm uzak da tutmak lazım. Bu farkındalığın oluşabilmesi için kampanyaların yapılması gerekiyor. Ve belirli koruma alanların oluşturulması lazım. Uyarılarımızda uymayan bireylerde kısa zamanda 20-30 yıl sonra belirtileri ve riskleri çok belirgin hale gelecek. Bunlar belirgin hale gelmeden önce tedbirlerini almak zorundayız. Çok ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabiliriz. Bu sebeple lise dönemine kadar çocuklarımızı telefondan uzak tutmalıyız" dedi.



Hücreleri öldürüyor

Prof. Dr. Süleyman Kaplan, günümüzde cep telefonu alışkanlığının yaygınlaşması ile birlikte iletişimin sağlanmasında frekansların kullanılmasının belli oranlarda organizmanın hücrelerinin tahribine neden olduğunu belirterek, "Araştırmalarda, özellikle gebelik esnasında telefonun kullanılmasına bağlı olarak çok ciddi anlamda beyinde hücre kaybının olduğunu gözledik. Çünki hücreler kendisini tamir edemez konuma geliyor" diyor.