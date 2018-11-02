0553 313 94 23
impression

Elektromanyetik alan zarar veriyor

Elektromanyetik alan hücreleri öldürüyor...

02 Kasım 2018 Cuma 19:40
Elektromanyetik alan zarar veriyor

Elektromanyetik alanın organizma üzerindeki etkileri hakkında yıllardır çalışmalar yapan Prof. Dr. Süleyman Kaplan, telefonların üzerinde yasal uyarı etiketlerinin uygulanması gerektiğine işaret ederek, "Bu uyarıyı yapmalıyız. Telefonun güvenli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Güvenli nasıl kullanılabilir? Birincisi telefonu minimum düzeyde kullanmak gerekir, mümkün mertebe kulaklık ile kullanılabilir, eğer kulaklığınız yoksa telefonunuzu beyninizden birkaç cm uzak da tutmak lazım. Bu farkındalığın oluşabilmesi için kampanyaların yapılması gerekiyor. Ve belirli koruma alanların oluşturulması lazım. Uyarılarımızda uymayan bireylerde kısa zamanda 20-30 yıl sonra belirtileri ve riskleri çok belirgin hale gelecek. Bunlar belirgin hale gelmeden önce tedbirlerini almak zorundayız. Çok ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabiliriz. Bu sebeple lise dönemine kadar çocuklarımızı telefondan uzak tutmalıyız" dedi.

Hücreleri öldürüyor

Prof. Dr. Süleyman Kaplan, günümüzde cep telefonu alışkanlığının yaygınlaşması ile birlikte iletişimin sağlanmasında frekansların kullanılmasının belli oranlarda organizmanın hücrelerinin tahribine neden olduğunu belirterek, "Araştırmalarda, özellikle gebelik esnasında telefonun kullanılmasına bağlı olarak çok ciddi anlamda beyinde hücre kaybının olduğunu gözledik. Çünki hücreler kendisini tamir edemez konuma geliyor" diyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:40
  1. Elektromanyetik alan
  2. telefonun zararları
  3. radyasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü yükselişle kapattı
    1. Borsa günü yükselişle kapattı
    2. Usta hoca Fenerbahçe için İstanbul'da
    3. Adnan Oktar Suç Örgütü havasını aldı!..
    4. CENTCOM'dan skandal kitapçığa özür..
    5. Taksiciye saldıran Danimarkalı..
    6. Ah kalbim nedir senden çektiğim!
    7. Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    8. Bakan Albayrak: Hedefi yakalayacağız
    9. Tuncay Şanlı ve Ali Güneş bombası!
    10. Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu..
    11. Elektromanyetik alan zarar veriyor
    12. Fren yerine gaza bastı! Böyle oldu
    13. 8 astsubay FETÖ üyeliğinden cezaevine..
    14. Yumurtalık iltihapları ve bitkisel..
    15. İtalya sular altında! Çok sayıda ölü var
    16. Dünyanın tüm kötülerinin hedefinde..
    17. Fenerbahçe'de Sampaoli sesleri!..
    18. Her taş bir kurşun
    19. Besin zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
    20. Hollanda'dan Suudi Arabistan açıklaması!
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’