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Elektrikte yeni dönem! Tazminat ödenecek

Elektrik dağıtım şirketlerinin, 12 saatten fazla elektriğini kestiği konut abonelerine 50, ticarethanelere 100 TL tazminat ödeyeceği bildirildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:27
Elektrikte yeni dönem! Tazminat ödenecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son 3 yıllık dönemde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle dağıtım şirketlerini denetim kıskacına aldı. 13 dağıtım şirketinin, değişik zamanlarda günlük 12 saati aşan sürelerle bildirimli ya da bildirimsiz kesinti yaptıklarını, kalite yönetmeliğini ihlal ettiklerini saptadı.

Bu şirketler, ihlal nedeniyle kesintiden etkilenen konut abonelerine 50, ticarethanelere 100 TL “kalite tazminatı” ödeyecek.

Tek tek belirlenecek

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre kesintinin yapıldığı gün, saat ile ilçe ve mahalle ayrıntılı olarak biliniyor ve bunlar raporlaştırılıyor. Dağıtım şirketleri, hak sahibi aboneleri tek tek ortaya koyacak. Bu abonelere, telefon, mail ya da kısa mesaj (SMS) yoluyla ulaşılacak. Tazminatları, ya nakit olarak banka hesabı üzerinden ödenecek ya da fatura tutarlarından 50 TL düşülecek. Ticarethanelere 100 TL tazminat ödenecek.

Binlerce abone var

EPDK kaynakları, hak sahibi abone sayısına ilişkin bilgi vermedi. Ancak, denetime konu dönemde binlerce abonenin bildirimli ya da bildirimsiz 12 saati aşan elektrik kesintilerinden etkilendiği öğrenildi.

Kaynaklar, büyük bir kentin elektrik dağıtımını yapan bir şirketin, 2014 yılından kalma kesinti bedeli tazminatının da bulunduğunu belirterek, bu şirketin uyarıldığını, kısa süre sonra binlerce aboneye ödeme bildirimlerini yapmaya başlayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:27
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  2. Elektrik
  3. Elektrik dağıtım şirketleri
  4. Elektrikte yeni dönem
  5. Kalite tazminatı
  6. Vatandaşa tazminat ödenecek

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