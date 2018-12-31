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Elektrikte yeni dönem! Bunu yapan daha az ödeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yeni elektrik tarifesine göre, gece saat 22.00’den sonra ütü yapan, çamaşır yıkayan, fırın çalıştıran aboneler, daha az ücret ödeyecek.

31 Aralık 2018 Pazartesi 20:08
Elektrikte yeni dönem! Bunu yapan daha az ödeyecek

EPDK, 1 Ocak elektrik tarifesinde “gece” sürprizi yaptı. Akıllı sayacı bulunan, gece saat 22.00’den sonra ütü yapan, çamaşır yıkayan, fırın çalıştıran aboneler, diğerlerine göre çok ucuza elektrik tüketecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yeni elektrik tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Konut elektriğine yüzde 10 indirim yapıldı. Elektriğin kilovatsaati, vergi ve paylar ve dağıtım bedeli hariç 28 kuruşa düştü. Habertürk'den Olcay Aydilek'in haberine göre Tarifelerde yüzbinlerce aboneyi ilgilendiren bir indirime daha imza atıldığı ortaya çıktı.

Peki, bu indirimden hangi aboneler yararlanacak? Akıllı sayacı bulunan milyonlarca abone… Bu gruba giren aboneler, dağıtım şirketlerine bildirmeleri halinde “üç zamanlı tarife”den elektrik kullanabiliyor. Halen, yüzbinlerce abone bu grupta yer alıyor.

Söz konusu abonelerin, tüketimlerini 22.00-06.00 saatleri arasına kaydırmaları halinde faturaları hafifleyecek. EPDK, gece tarifesinde yüzde 25 indirim yaptı. Vergiler, paylar ve dağıtım bedeli hariç elektriğin kilovatsaati, 16.9 kuruştan 12.5 kuruşa çekildi.

Aman dikkat çarpılırsınız

Söz konusu aboneler, “puant” olarak anılan 17.00-22.00 saatleri arasında tüketecekleri her birim elektrikte ise tarifeye çarpılacak. Her kilovatsaati 48 kuruştan elektrik tüketecek. Bu aboneler, 06.00-17.00 saatleri arasında tüketecekleri elektriğe de 28 kuruş ödeyecek. Üç zamanlı tarife dışında kalan aboneler, günün her saatinde 28 kuruştan elektrik kullanıyor.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, bu gruba giren aboneleri tüketimlerini geceye kaydırmaları konusunda uyardı. Uzmanlar, “Üç zamanlı tarifeden elektrik tüketen aboneler, yoğun tüketimlerini geceye kaydırmaları halinde çok ucuza elektrik kullanabilecek. Ancak, puant saate kayan tüketimlerinde yüksek bir bedelle karşı karşıya kalacaklarını ve faturaya çarpılacaklarını unutmamalılar” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 20:08
  1. elektrik faturası
  2. elektrikte yeni dönem

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