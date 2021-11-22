  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elektrik'te yeni dönem! Az harca, düşük tarifeden öde!
Ekonomi

Elektrik'te yeni dönem! Az harca, düşük tarifeden öde!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dar gelirlilerin, elektrik fiyatındaki artıştan etkilenmemesi için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:19:00 - 2021-11-22 17:24:19
Elektrik'te yeni dönem! Az harca, düşük tarifeden öde!

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan (EPDK), dar gelirlileri sevindirecek bir haber geldi. Buna göre; dar gelirli kişiler, elektrik fiyatlarındaki artıştan etkilenmeyecek.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, abonelere tüketim miktarlarına göre farklı tarifeler belirleyecek. Düzenleme özellikle dar gelirlilerin elektrik fiyatları artışlarından etkilenmemesini hedefliyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan torba teklifte, şu madde yer aldı:

"Madde ile enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır."

kWh üst limiti belirlenecek

Yeni tarife belirlenirken bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimlerinin aylık ortalaması dikkate alınacak. Belli bir kilowattsaatlik üst limit belirlenecek.

Belirlenen kilowatt'ın üstünde tüketim yapanlar normal tarifenin üstünde bir fatura ile karşı karşıya kalacak. Örneğin klimayı ısınma için kullanan faturayı daha fazla ödeyecek.

Erdoğan talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını söylemişti. Erdoğan'ın talimatı ile çalışma yürüten AK Parti Milletvekilleri, faturalardan TRT payını kaldıracak teklifi TBMM'ye sunmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da vatandaşları bilgilendirecek

Ote yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji verimliği için bir başka uygulama daha hazırladığı belirtildi. Enerji Bakanlığı hazırladığı bir uygulamayla ailenin daha az fatura ödemesi için öneriler getirecek.

Cep telefonlarına indirilebilecek olan uygulamaya vatandaş, örneğin buzdolabını nasıl kullandığını yazacak, uygulama da vatandaşa nasıl tasarruf yapabileceğinin yolunu gösterecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı
Dünya

Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı

Hindistan’da geçirdiği trafik kazasının ardından ailesine öldüğü bildirilen 45 yaşındaki adamın, morgda geçirdiği 6 saatin ardından hayatta ..
İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon
Gündem

İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon

Ezan okunmasından rahatsız olan, imamları kesmekle tehdit eden ve sokakta oynayan çocukların üzerine kızgın yağ dökmek gibi dehşete düşüren ..
Ünlü Rus ekonomistten itiraf: Hemen dolar alın
Ekonomi

Ünlü Rus ekonomistten itiraf: Hemen dolar alın

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi birçok ülke ekonomisine olumsuz yansıyor. Rusya'nın önde gelen ekonomistlerinden biri olan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay