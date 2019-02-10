Elektrikte ‘tarımsal faaliyetler’ tarifesi müjdesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili çalışmaların devam etiğini belirterek elektrikte ‘tarımsal sulama’ tarifesinin adının ‘tarımsal faaliyetler’ olarak değiştirileceğini açıkladı.10 Şubat 2019 Pazar 10:20
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte ‘tarımsal sulama’ tarifesinin adının ‘tarımsal faaliyetler’ olarak değiştirileceğini açıkladı. Tarifeyle ilgili çalışmaların devam etiğini dile getiren Dönmez, “İnşallah en kısa sürede müjdeyi vereceğiz. Şu anda konu, bir yönetmelik değişikliği kısmına kaldı” dedi.
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