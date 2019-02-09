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Elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal sulama" tarifesinin adının "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini söyledi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:46
Elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal sulama" tarifesinin adının "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini belirterek, "Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "AK Parti İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Samet Kavakoğlu'nun kendisine enerji giderlerinin fazla olduğunu ilettiğini aktardı.

Kavakoğlu'nun bu konuya bir çözüm bulunup bulunamayacağını sorduğunu dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Bir müjdemiz var o zaman. En son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) bu tarımsal faaliyeti yapan girişimcilerden elektrik tarife grubunun değiştirilmesi önerisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve 4-5 bakan da oradaydı. Beni çağırdı ve 'Bu konuda bir şey yapabilir miyiz?' dedi. Hemen gerekli arkadaşlarla koordinasyon yaptık. 'Eğer siz talimat verirseniz yapabiliriz efendim' dedim. 'Yapın' dedi, yaptık. Şu anda konu, bir yönetmelik değişikliği kısmına kalmış oldu."

Bakan Dönmez, eskiden tarımsal sulama grubu sanayicilerinin, ticarethaneye göre daha düşük elektrik tarifesinden yaralandığını hatırlatarak, "Bu konuda bir çalışma yürüttük. Tarımsal sulama tarife grubunun adını 'tarımsal faaliyetler' olarak değiştiriyoruz. Tarımsal sulama da onun içinde. Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:46
  1. Bilecik
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. tarımsal sulama
  4. tarımsal faaliyetler
  5. Anadolu Ajansı

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