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Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde 58 arttı

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1108 megavata ulaştı- Bu dönemde işletmeye giren santraller içinde kurulu güce en fazla katkı 788,8 megavatla termik santrallerden geldi

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde 58 arttı

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye'de elektrikte işletmeye giren santrallerin kurulu gücü, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 artışla yaklaşık 1108 megavata yükseldi.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan derlediği verilere göre, Türkiye'de geçen yılın ilk beş ayında işletmeye giren santrallerin kurulu gücü 700 megavat oldu.

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla yaklaşık 1108 megavata çıktı.

Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-mayıs aylarında 170,4 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde 4 kattan fazla artarak 788,8 megavata ulaştı.

Devreye alınan yatırımların geriye kalanının ise 117,6 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerinden, 144,3 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden, 57 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden oluştu.

- Kurulu güç 90 bin megavatı geçti

Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 89 bin 737 megavata ulaştı. Geçen yıl mayısta kurulu güç 87 bin 41 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca, TEİAŞ verilerine göre, haziran sonu itibarıyla kurulu güçte 90 bin megavat sınırı geçilerek 90 bin 420 megavata ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
  1. elektrik
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