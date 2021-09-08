Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası birçok ilke ev sahipliği yapacak

3 yeni çevreci otomobil modeli Türkiye’de ilk kez Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nda görücüye çıkacak. Buna göre, MG markası Türkiye’de çok yakında satışa sunacağı yeni modeli EHS PHEV’i ilk kez Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nda sergileyecek. Hyundai’nin elektrikli modeli Kona Electric ve Opel’in elektrikli modeli Mokka-e de yine Türkiye’de ilk kez etkinlik kapsamında boy gösterecek. Sektörün önde gelen şarj istasyonu operatörlerinden Sharz.net ve Gersan ise kurduğu 2’si hızlı toplamda 8 şarj istasyonuyla aynı zamanda etkinliğin enerji destekçisi de olacak.

Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki tüm aktiviteler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kayıtlar ise etkinlik alanından veya elektriklisurushaftasi.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Buna göre, katılımcılar 11 Eylül Cumartesi günü saat 12:00’den 18:00’e kadar, 12 Eylül Pazar günü ise saat 10:00’dan 18:00’e kadar elektrikli ve hibrit araçları pist üzerinde deneyimleyebilecek. Bununla birlikte, drone yarışları, otonom araç parkuru ve solar destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı etkinliğe katılım sağlanabilecek.

‘Duymak yetmez denemek gerek’

“9 Eylül her sene dünyada elektrikli araçlar günü olarak kutlanıyor. Bizler de 9 Eylül’ün devamına denk gelen hafta sonunu Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası ilan ettik” diyen TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, “Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz etkinlikte, ‘Duymak yetmez, denemek gerek’ sloganıyla elektrikli araçları merak eden ancak deneyimleme şansı bulamayan kişilere gerçek bir deneyim imkânı sunuyoruz. Elektrikli araçları merak eden insanlar dilerlerse aileleriyle veya arkadaşlarıyla buraya gelerek ücretsiz olarak son teknoloji araçları test edebilecek ve kafalarındaki soru işaretlerini giderebilecekler. Yüksek bir katılım bekliyoruz” dedi.