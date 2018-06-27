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Elektrikli ve hibrit araçta gümrük vergisi yüzde 0.8

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak belirlendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:22
Elektrikli ve hibrit araçta gümrük vergisi yüzde 0.8

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi.

Türkiye’de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisini göz önünde bulundurulduğunda ülkenin elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:22
  1. hibrit otomobil
  2. elektrikli otomobil

YORUM YAZ

  • Reis TayyipReis Tayyip17 sa önce
    Allah razı olsun reisimizden. Ben de karbon emisyonunu azaltmak için hiprit araba alacağım inşallah. Askeri ücretimle kredimi de çekeceğim 240 ay boyunca ödeyeceğim. Yeni Türkiye!!!
  • Reisci CoşkunReisci Coşkun17 sa önce
    Allah reisten razı olsun. Devletimizin gelişmesi için bu kadar az vergi olmaz. Elektrikli araçta vergi en az %200 olmalı ayrıca asgari ücretlilerden her ay 250 TL elektrikli araç vergisi kullanmasalar bile kesilmeli. Selam ve dua ile kardeşlerim.
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