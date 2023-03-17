Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'daki Gigafactory'de milyonlarca araba üretecek: Siparişi yağıyor!

Tesla'nın Almanya'daki Gigafactory'si üretim kapasitesini kademeli olarak artırmaya devam ediyor. Şubat sonunda otomobil üreticisi haftada 4.000 Model Y ürettiğini söyledi. Yani yılda yaklaşık 200.000 elektrikli arabadan bahsediliyor. Bilindiği üzere şirket yılda 500.000 araba yapmak için çalışıyor.

Bu hedefe henüz ulaşılmamış ve aslında hala çok uzakta olmasına rağmen, Amerikan otomobil üreticisi şimdiden geleceğe bakıyor. Aslında Tesla, Brandenburg eyaletindeki Grünheide fabrikasında üretimi artırmak için kısa bir süre önce başvuruda bulundu. Alman medyası bunu bildirdi ve haber daha sonra bizzat şirket tarafından doğrulandı.

Özellikle tesisin üretim kapasitesinin gelecekte ikiye katlanması için bir başvuru yapıldı. Başvuruyu alan çevre ajansına göre Tesla, üretim kapasitesinin mevcut yılda 500.000 araçtan gelecekte yılda bir milyon araca çıkarılması için onay başvurusunda bulundu . Ancak fabrikanın büyütülmesini de içeren bir talepten bahsedilmemekte. Nitekim Çevre Ajansı da mevcut yapı içerisinde gerekli sistemlerin hepsinin kurulacağının altını çiziyor.

Tesla, Alman Gigafactory'nin inşası için birkaç engelle karşılaştı. Özellikle, ormansızlaşma ve su kullanımı gibi konularda çevreci gruplarla çeşitli sorunlar doğdu. Amerikalı otomobil üreticisi, üretimi artırma talebini çevre ajansına sunarak, suyu yeniden kullanma programı sayesinde daha fazla su kullanmaya gerek kalmayacağının altını çizdi.

Tesla, planlama ve üretim süreçlerini, daha önce temel olarak kullanılan ve sözleşmeyle kararlaştırılan tatlı su miktarlarının bile bu genişleme için yeterli olacağı şekilde optimize etti.

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Fabrikanın genişleme planlarının bir süredir konuşulduğu ve "çevre" konusunun birçok noktada dile getirildiği düşünüldüğünde, başvurunun Alman makamlarına sunulması şaşırtıcı değil. Geçmişte yaşananlar göz önüne alındığında Tesla'dan gelen bu güvencelerin yeterli olduğu söyleniyor. 5haber' göre: Bununla birlikte, Amerikan otomobil üreticisinin Almanya'daki Gigafactory'yi giderek daha önemli bir üretim merkezi haline getirme niyetinde olduğu açık görünüyor.