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Yerel

Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

Diyarbakır'da bir konutta, elektrikli ısıtıcı ile çamaşır kurutma işlemi sırasında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:57:00 -
Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

Yangın, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi 39'uncu Sokak’taki Abid Apartmanı'nda meydana geldi.

Apartmanın 2'nci katında oturan ismi öğrenilemeyen kadın, elektrikli ısıtıcıyla çamaşırları kuruttuğu sırada henüz belirlenemeyen sebeple evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangından çıkan dumandan etkilenen anne ve oğlu ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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