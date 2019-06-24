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Elektrikli bisiklete çakar taktı, polis anında enseledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete polis çakarı takan bir kişiye 462 lira ceza kesildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:08
Elektrikli bisiklete çakar taktı, polis anında enseledi

Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı.

EkiplerAdnan Menderes Bulvarı üzerinde özellikle çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik yaptığı denetimlerde evrakları eksik olan sürücülere ceza yağdırdı.

Denetimler sırasında elektrikli bisikletine polis çakarı taktıran bir genç hem uyarıldı hem de 462 TL para cezası kesildi. Emniyet ekiplerinin ilçe genelinde bu tür uygulamaları aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:08
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  6. elektrikli bisiklet

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  • YalçınYalçın1 sa önce
    Lüks ciplere, mercedeslere, audilere kısaca haramzadelere de kesseler ya.. ne istemişler garibandan uyarıp gönderseler yetmez mi..?

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