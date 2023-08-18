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Ekonomi Elektrikli bisiklet siparişleri ikiye katlandı!
Ekonomi

Elektrikli bisiklet siparişleri ikiye katlandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 17:58:00 -
Elektrikli bisiklet siparişleri ikiye katlandı!

Hepsiburada’nın verilerine göre nisan ve mayıs aylarına kıyasla, haziran ve temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişlerinde yüzde 113'lük büyük bir artış kaydedildi.

Hepsiburada’nın verilerine göre nisan ve mayıs aylarına kıyasla, haziran ve temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişlerinde yüzde 113'lük büyük bir artış kaydedildi.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket, elektrikli bisiklet ve scooter siparişlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Aynı dönemde elektrikli scooter siparişleri ise yüzde 31 yükseldi.

Çevre dostu ulaşım alternatiflerine olan talepteki bu büyük artış, kullanıcıların sürdürülebilir ve verimli seyahat yöntemlerine yönelik tercihlerindeki değişimi yansıtıyor. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle bütçe dostu birer alternatif olarak öne çıkan elektrikli bisikletler ve scooterlar, şehir içinde daha temiz ve pratik bir şekilde hareket etme olanağı sunuyor.

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