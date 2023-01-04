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Yerel Elektrikli bisiklet 28 yaşındaki gencin sonu oldu
Yerel

Elektrikli bisiklet 28 yaşındaki gencin sonu oldu

İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 17:47:00 -
Elektrikli bisiklet 28 yaşındaki gencin sonu oldu

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gedik Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınında Mustafa Akça (28) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Akça'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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