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Aktüel

Elektrikli battaniye tutuştu, çıkan dumandan 11 kişi zehirlendi

Kayseri’de bir evde elektrik battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 03:29:11 -
Elektrikli battaniye tutuştu, çıkan dumandan 11 kişi zehirlendi

Kayseri’de bir evde elektrik battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Hacı Zühtü Efendi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, iddiaya göre elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Koltuğun tutuşması sonucu çıkan yoğun duman, kısa süre içerisinde bütün binayı sardı. Binada bulunan 11 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Polis ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.


Zehirlenen 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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