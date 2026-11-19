Elektrikli battaniye Bolu'da dinlenme tesisini yaktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu'da dinlenme tesisinde elektrikli battaniyeden çıkan, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dinlenme tesisinde büyük hasar oluştu.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Dörtdivan ilçesi mevkisindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin çatı katındaki personel odasında elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler çatıya sıçradı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.