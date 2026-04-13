Elektrikli araçta yılın markası seçildi! Kia’ya büyük ödül

Kia, elektrikli araç alanındaki atağını bu kez uluslararası bir ödülle taçlandırdı. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen BBC TopGear.com EV Ödülleri, en başarılı elektrikli araçları ve sektörde dönüşüme öncülük eden markaları ödüllendirdi. Kia’nın bu prestijli ödüle layık görülmesi, markanın elektrikli mobilite alanındaki stratejik kararlılığını ve uluslararası ölçekte yakaladığı güçlü ivmeyi ortaya koydu.

Kia’nın son yıllarda elde ettiği başarılar, markanın elektrikli araç segmentindeki kalıcıyükselişini destekliyor. Marka; 2024 yılında EV3 ile “Yılın En İyi Crossover Modeli”, 2023 yılında EV9 ile “Yılın En İyi Aile Otomobili”, 2022 yılında “Yılın En İyi Otomobil Üreticisi” ve 2021 yılında EV6 ile “Yılın En İyi Crossover Modeli” ödüllerinin sahibi olmuştu. Bu süreklilik, Kia’nın ürün geliştirmedeki kalite anlayışını ve inovasyondaki iddiasını güçlü bir şekilde yansıtıyor.

TopGear.com Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ollie Kew, “Kia’nın farklı segmentlerde konumlananve çeşitli ihtiyaçlara yönelik seçenekler sunan elektrikli araç ürün gamı, sektörde yüksekkalite ve istikrarlı tutarlılığıylaayrışıyor.Kia’nın elektrikli modelleri, vadedilen menzil tutarlılığının yanı sıra konforlu sürüş yaklaşımıyla da ön plana çıkıyor.Marka, kompakt segmentten başlayarak EV9 ile üst segmente uzanan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kia Avrupa Ürün, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Pablo Martinez Masip ise, “TopGear.com tarafından ‘Yılın En İyi Otomobil Üreticisi’ seçilmek, Kia’nın Avrupa’daki elektrikli mobilite stratejisinin güçlü bir göstergesidir. Kompakt ve erişilebilir modellerden yüksek performanslı araçlara kadar uzanan geniş portföyümüzle, farklı müşteri ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Bu ödül, dönüşüm yolculuğumuzdaki kararlılığımızı ve Avrupa’da lider bir marka olma hedefimizi pekiştiriyor.” dedi.

Kia, 2026 yılı içerisinde Türkiye’de satışa sunmayı planladığı EV2 ve Niro EVile elektrikli araç ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.