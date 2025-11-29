Elektrikli araçlarda yeni dönem başlıyor: Kilometre başına vergi alınacak

Elektrikli araç trafiğinin yoğunlaştığı İngiltere, sürücüler için dikkat çeken bir düzenlemeye giderek kilometre başına vergi uygulamasını hayata geçireceğini açıkladı. 2028 Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni model kapsamında elektrikli araç sahiplerinden kilometre başına 3 kuruş, plug-in hibrit kullanıcılarından ise 1,5 kuruş alınacak. Ücretler her yıl enflasyona göre güncellenecek.

Sistemin işleyişi de netleşti. Kilometre bilgisi her yıl resmi kontrol sırasında kaydedilecek ve DVLA’nın Taşıt ÖTV sistemi üzerinden işlenerek tahsilat yapılacak. Resmî tahminlere göre yılda 13.680 kilometre yol yapan bir elektrikli araç sürücüsü 2028-29 döneminde yaklaşık 255 sterlin vergi ödeyecek. Bu miktar, benzinli ve dizel araçların kilometre başına ödediği verginin yarısı seviyesinde.

Yeni uygulamanın 2028-29 döneminde 1,1 milyar sterlin, 2030-31 döneminde ise 1,9 milyar sterlin gelir sağlayabileceği öngörülüyor. Ancak uzmanlar, elektrikli araçların yaşam boyu maliyetinin yükselmesinin talebi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Karar, otomotiv sektöründe tepki topladı. Ford ve SMMT, düzenlemeyi “yanlış zamanda atılmış yanlış bir adım” olarak değerlendirirken, hükümetin elektrikli araç dönüşümüne dair mesajlarının kafa karıştırdığına dikkat çekti. Yenilenebilir Enerji Derneği, tüm araç tiplerinin çevresel etkilerini gözeten daha adil bir sistem çağrısı yaptı. InstaVolt CEO’su Delvin Lane, evde şarj imkânı olmayan kullanıcıların kamu şarj istasyonlarında zaten daha fazla ödediğini belirterek yeni verginin kırsal bölgeler ve düşük gelirli sürücüler üzerinde daha ağır etki yaratacağını söyledi. AA Başkanı Edmund King ise yol yatırımları ile elektrikli araç hedefleri arasında doğru dengenin kurulması gerektiğini ifade etti.

Yeni vergi yalnızca Birleşik Krallık’ta kayıtlı elektrikli araçları kapsayacak. Yurt dışında tescilli olup İngiltere’de kullanılan araçlar muaf tutulacak. Ülkede 2030’dan itibaren yeni benzinli ve dizel araç satışlarının yasaklanacak olması ise kilometre bazlı vergi sisteminin elektrikli araçların cazibesini azaltabileceği yönündeki yorumları güçlendiriyor.