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Otomotiv Elektrikli araçlar yeşil enerjiyle şarj edilecek
Otomotiv

Elektrikli araçlar yeşil enerjiyle şarj edilecek

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, çoğunluk hissesine sahip oldukları Eşarj ile halka açık istasyon sayısını 500’e çıkaracaklarını ve kullanıcılara bu istasyonlardaki enerjinin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan üretildiğine yönelik garanti vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:32:00 -
Elektrikli araçlar yeşil enerjiyle şarj edilecek

Zaimler, elektrikli araç şarj altyapısının ilk etapta ağırlıklı olarak büyükşehirlerde toplu taşımayla başlayacağını ve filo tarzı sistemlerle yayılacağını ifade etti. Enerjisa’nın şarj istasyonu alanında 2018’de çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile yatırımlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Zaimler, “Geçtiğimiz 3 senede istasyon sayısını ciddi şekilde artırdık. Bugün, kamusal alanlarda halka açık istasyon sayısında 400’e ulaştık. Bu yıl sonu itibarıyla 500’e ulaşmayı hedefliyoruz ve hatta daha fazla olabilir. Şu an 2 bin bireysel noktada uygulanan şarj istasyonumuz var” bilgisini paylaştı. Elektrikli araçların satılmasının yanı sıra altyapısının da hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Zaimler, “Biz, Eşarj ile elektrikli araç şarj istasyonlarında yüzde 100 yeşil enerji garantisi vermek istiyoruz ve bu alandaki oyun kuruculardanız. 2030’da 2,5 milyon ton karbon emisyonunu azaltmış olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

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