İstanbul’da bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple sık sık ‘elektrikler saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

Elektrikler ne zaman gelecek? 29 Ekim Cumartesi elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE sk bölgelerinde 29/10/2022 09:00:00 - 29/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 29/10/2022 11:00:00 - 29/10/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah MISIR, ÖZÇINAR sk bölgelerinde 29/10/2022 12:30:00 - 29/10/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-771 sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, AHU, AKSU 2 ÇIKMAZI, ALBATROS, ALEV, ALKIŞ BARIŞ, ANAFARTALAR, ANKARA, AS, ATATÜRK, AZELYA, AŞIK VEYSEL, BAHARDALI, BAHÇECİK, BARBAROS 1, BAYIR, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞÇEŞME, BAŞARAN, BOĞAZKÖY, BURAK, BÜLBÜL 5, BİNGÜL, CEYLAN 2, CÜNEYT ARKIN, DEFNE, DERAN, ENGİN, FESLEĞEN, FUNDA, GAYE, GELİNCİK, GÖNÜL 2, GÜLİN, GÜNEŞ 1, GÜVEN, GÜZİN, HAMİYET YÜCESES, HANIMELİ 2, HÜLYA KOÇYİĞİT, HİLAL 86, KALENDER, KILIÇ ALİPAŞA, KINALI, KORDONBOYU, LALE, MARMARA, MELTEM 1, MERVE, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, MİNE, NERGİS 1, NEŞE 1, NUSRET ERSÖZ, OKUR, ONUR 3, ORKİDE, OYA, OZAN, PARMAKSIZ, POYRAZ 1, SAKIN, SARAY 1, SAĞLIK, SEDA, SEDEF, SELEN, SERÇE 1, SERİNPINAR, SEVGİ, SEVİM, SEVİNÇ, SOYDAN, SOYER, SOYLU, SÜMBÜL, SİNEM, TURGUT ÖZAL, YAĞMUR, YELİZ, YEŞİM, YOSUN, YUNUS EMRE, ZAMBAK, ZEKİ MÜREN, ZENGİN, ZUHAL, ZÜHRE, ZİNDE, ÖMER FARUK UĞURLU, İPLİKÇİ sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, AŞİYAN, BESTEKAR, BEYAZGÜL 1, BULUT, BURCUM, BÜLENT, CENAP, CENNETKUŞU, GÜNGÖR, HASAN TAHSİN ÜÇER, KADER, KARDEŞ, KEMERDERE, MESUT, SEDDE, SEMA, SEYRAN 3, TEMİZ, TURGUT ÖZAL, YILMAZLAR, ÇINARCIK, ÖMÜR 2, İPEK, İĞDE sk / FATİH mah AKBATUN, ALİEFENDİOĞLU, ARMA, ASUDE 1, ATA, AYCAN, AYHAN IŞIK, BAĞLAR 2, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, BUSE, BİLGE, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CÜNEYT ARKIN, D-100 KARAYOLU, DENGE, DOĞAN 3, DURU, DİLBER, DİLEK, EFECAN, ERCİYES 1, EREKE, ESİN, EVLİYA ÇELEBİ, EZGİ, FAZIL, FAZLI, FELAK, bölgelerinde 28/10/2022 23:00:00 - 29/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, MİCAN, YÜKSEL, ÇAMLIK, ŞULE sk bölgelerinde 29/10/2022 09:00:00 - 29/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 63. sk bölgelerinde 29/10/2022 00:00:00 - 29/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 29/10/2022 00:00:00 - 29/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ESENLER sk bölgelerinde 29/10/2022 19:00:00 - 29/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, BERRAK, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 29/10/2022 09:00:00 - 29/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 331., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 29/10/2022 10:00:00 - 29/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 29/10/2022 15:00:00 - 29/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, ATÖLYE, RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 29/10/2022 16:00:00 - 29/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, DARÜLFÜNUN, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, VEZNECİLER, ZEYNEP KAMİL sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALEMŞAH, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, BEYAZIT, CEVAHİR BEDESTENİ, EMİRŞAH, ESKİCİLER, FERACECİLER, FESÇİLER, FUATPAŞA, GANİ ÇELEBİ, HACI MEMİŞ, HALICILAR ÇARŞISI, HAZIR ELBİSESİCİLER, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KUYULU, LÜTFULLAH, MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MUHAFAZACILAR, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SARI HACI HASAN, TAKKECİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, YAĞLIKÇILAR, YENİÇERİLER, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, YÜNCÜ HASAN, ZENNECİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, DİVANYOLU, DİZDARİYE CAMİİ, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, PEYKHANE sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, KATİP SİNAN, NEVİYE, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SATIR, SİLAHTAR MEKTEBİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEĞİRMENCİ EMİN ÇIKMAZI, FİDANLIBAHÇE, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, TAHSİNBEY, ÖZBEKLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞEHİT MEHMETPAŞA ÇIKMAZI, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI bölgelerinde 29/10/2022 03:30:00 - 29/10/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk / BALABANAĞA mah HARİKZEDELER sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, HİKAYECİ, KADRİBEY, KAZGANİSADİ CAMİİ, KAZGANİSADİ ÇIKMAZI, MOLLA GÜRANİ, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SEFAİ EFENDİ, SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI, SEFAİ EFENDİ ARALIĞI, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TANBURİ CEMİLBEY, TOMRUKÇU, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YEKTA EFENDİ, YUSUFPAŞA ÇIKMAZI, ÇAĞANAK, İMAM MESUT, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk / MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, AĞA ÇEŞMESİ, BEYAZIT KARAKOL, BÖREKÇİ ALİ, BÜYÜK TULUMBA, DERİNKUYU, KALAYCI ŞEVKİ, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MESİHPAŞA, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET sk / NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, M bölgelerinde 29/10/2022 03:30:00 - 29/10/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEGONYA, HEDEF, UYSALLAR, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 29/10/2022 12:00:00 - 29/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.