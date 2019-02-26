Elektrikler kesildiğinde buzdolabındaki gıdalar bozulmayacak

Lise öğrencileri, elektrikler kesildiğinde buzdolabındaki gıdaların bozulmasını önleyecek formülü tanıttı.

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi, Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) en sahipliğinde Süleyman Demirel Spor Salonu’nda yapıldı. 788 proje içinde sergiye katılmaya hak kazanan 100 proje sahibi öğrenciler, kurdukları stantlarla katılımcıları bilgilendirdi. Projeler arasında Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ali Töme ve Mehmet Önal’ın ’Elektrikler gittiğinde buzdolabındaki malzemelerin bozulmaması için FDM’ projesi ilgi gördü. Danışman Öğretmen Yaşar Elönü tarafından geliştirilen projede çok düşük maliyetle elektrikler kesildikten sonra dolabın ısısının korunması sağlanarak, içerisindeki gıdaların bozulmasının önlenmesi hedefleniyor. Projeleri hakkında bilgiler veren Ali Töme, “Projemizin amacı elektrikler gittiğinde buzdolabındaki gıdaların bozulmamasını sağlamak. Dondurucu kısım için tuzlu su FDM kullanıyoruz. 1 litresi eksi 18 derecede donuyor ve 11 saatlik bir zaman dilimi kazandırıyor. Aşağı taraf için ise formik asit kullanıyoruz. Formik asit de güçlü bir FDM olduğu için artı 4 derecede donuyor ve bize 4 buçuk saatlik bir zaman dilimi kazandırıyor. Dondurucu kısımda tuzlu su kullandığımız için maliyeti düşük, Formik asit ise litresi 36 TL civarı. Cüzi bir maliyetle gıdalarımızın bozulmasını önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Önal ise sistemin çalışmasını anlatarak; “0 derecede donan suyun üzerindeki basıncı alıyoruz. Basıncı alınmış su artı derecelerde duruyor. Bu da buzdolabının alt kısmı için bize zaman kazandırıyor" şeklinde konuştu.

Sergi, 27 Şubat’a kadar açık kalacak.