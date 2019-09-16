Elektrik ve hibrit çığır açıyor

Hem ekonomik hem de çevre dostu olan elektrikli ve hibrit araçlara ilgi yoğun. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’na (Internationale Automobile Ausstellung-IAA) da damga vuran bu araçlar dizel otomobilleri tahtından edecek gibi görünüyor. Zira Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği’nin verilerine göre dizellerin pazar payı yüzde 60’lardan yüzde 30 seviyelerine çekilmiş durumda.

Satışlar yüzde 92 arttı

Avrupa’da dizel otomobillerin şehir merkezlerine girişi engellendi. Bu engelin diğer ülkelere de yayılacağını duyan tüketiciler, elektrikli ve hibritli modelleri tercih etmeye başladı. Söz konusu modellerin satış adedi yüzde 92 artarak 765 bine çıktı. Bu rakam 2015’te 107 bin, 2016’da 137 bin, 2017’de 201 bin, 2018’de ise 397 bindi.

Talep yağacak

Türkiye’ye de markalı, ekonomik, doğaya duyarlı elektrikli ve hibrit otomobillerin girişinin artacağı; BMW, Volkswagen ve Toyota’nın yeni versiyonlarının daha çok satılacağı öngörülüyor. Bu öngörüyü veriler de teyit ediyor. Ülkede hibrit otomobillerin satış oranı ilk 6 ay itibariyle yüzde 3,1’e yükseldi. Bu dönemde 4 bin 811 otomobil alıcı buldu. Talepte yüzde 98’le Toyota başı çekti. 2018’de toplam otomobil satışları içinde hibritin payı 3 bin 899 adetle yüzde 0,79’du.

İstasyon sayısı artıyor

Otomotiv devlerinin elektrikli ve hibrit araç yatırımlarına paralel olarak şarj istasyonlarının adedi de artıyor. Türkiye, elektrikli araçlar için 580’i aşkın şarj soketiyle ön planda. Ülkede 11 şirketin şarj istasyonu yatırımı var, 18 şirketin ise tanıtım ve satış girişimleri devam ediyor. Şarj istasyonu adedinin 2019’un sonunda 750’yi geçeceği tahmin ediliyor.

Şarjı kolay ve temiz

Hibrit araçlarda bir elektrik motoruna ilaveten geleneksel bir benzinli motor yer alıyor. Temel hibritler yalnızca rejeneratif frenlemeden ve yoldaki ivmeden şarj oluyor. Tak-ve-çalıştır hibritler de fişten yararlanılarak şebekeden şarj ediliyor. Elektrikli bir araçta ise sadece akü bulunuyor ve yakıta gerek duyulmuyor.

Hangisi ekonomik?

Elektrikli araçlar hibritlere göre daha pahalı. Bu nedenle kısa vadede diğer araçlar kadar kolay temin edilmesi güç. Ancak uzun vadede yakıt ihtiyacı duymadıkları için finansal faydaları görülüyor. Ayrıca elektrikli araçlar, mesafe noktasında hibritlerde ve geleneksel araçlar kıyasla çok daha fazla kazanç sağlıyor.