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Elektrik ve doğalgaza yapılan zam oranları netleşti!

Elektrik ve doğalgaza yapılan zam oranları netleşti. Elektriğe konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 15 zam gelirken doğalgaz fiyatı konutlar için yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5 arttı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:19
Elektrik ve doğalgaza yapılan zam oranları netleşti!

Enerji fiyatlarında maliyet artışlarına bağlı düzenlemeler devam ediyor. Elektriğe yapılan zam oranı kesinleşti. 1 Ekim'den geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 15 zam yapıldı. Öte yandan BOTAŞ doğalgaz fiyat tarifelerini yeniden belirledi. Buna göre, doğalgaz fiyatı, konutlar için yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5 oranında arttı.

Elektriğe konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 15 zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifesini artırdı. Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Elektriğe ağustos ve eylül ayında da konutlarda yüzde 9, sanayi tesislerinde yüzde 14 zam yapılmıştı.

Doğalgaz fiyatı, konutlar için yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 arttı

BOTAŞ, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyat tarifelerini yeniden belirledi. Buna göre, doğalgaz fiyatı, konutlar için yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5 oranında arttı. BOTAŞ, konutta kullanılan doğalgazı ağustos ve eylül aylarında da yüzde 9 oranında arttırmıştı.

Elektrik amaçlı gaza zam yok

Doğalgaz çevrim santrallerinin elektrik üretimi amaçlı tüketeceği doğalgaz fiyatlarına ise zam yapılmadı. Santrallerin kullandığı doğalgaz fiyatları bu yıl içinde toplam yüzde 112 oranında zamlanmıştı.

Doğalgaz fiyatlarına eylül ayında da konutlar için 9, sanayi için yüzde 14 zam gelmişti. Ağustos ayındaki zam oranları da konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 olarak gerçekleştirilmişti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:19
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  2. BOTAŞ
  3. Doğalgaz
  4. elektrik zam

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