Elektrik ve doğalgaza ne kadar zam yapıldı? Doğalgaz ve elektrikte zam son zam ne kadar?

Yazın bitmesiyle birlikte soğuklar yüzünü göstermeye başladı. Türkiye hafta sonunu diken üstünde geçirdi. Tropik fırtınanın Türkiye’nin Ege kıyılarını teğet geçmesi herkese sevindirirken, soğuk havaların etkisini artırdığı şu günlerde ceplerimizi de yakacak zam haberleri gelmeye başladı. Doğalgaza ve elektriğe zam geldi. Peki doğalgaz ve elektriğe ne kadar zam geldi? Konutta elektrik ve doğalgaza zam ne oldu?

Elektrik ve doğalgaza son dakika zam geldi. Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18, doğalgaza da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldı. Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifesini artırdı.

3 AYDA ÜÇÜNCÜ ZAM

Bugünden geçerli olmak elektriğe konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında zam yapıldı. BOTAŞ da doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptı. BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.