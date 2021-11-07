  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Elektrik ve doğalgaz faturaları için bomba talep
Gündem

Elektrik ve doğalgaz faturaları için bomba talep

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faturalardaki vergi oranının tüketim bedeline yaklaştığını belirterek, elektrik ve doğal gazda KDV'nin kışın yüzde 1'e düşürülmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 12:51:00 -
Elektrik ve doğalgaz faturaları için bomba talep

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesini istedi. Palandöken, yazılı açıklamasında, faturalardaki vergi oranlarının tüketim bedeline yaklaştığını bildirdi.

Yüzde 1'e düşürülmeli

Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Elektrik ve doğal gaz, kış aylarına girdiğimiz ve Covid-19 salgınının sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı. Palandöken, KDV oranının düşürülmesinin birçok kesimi mutlu edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğal gaz, elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın 4'te 1'ini harcadığımız bu temel faturalarda, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması her kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak rahatlatır. Salgın sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İHH, Suriye’de günde 300 bin ekmek dağıtıyor
Aktüel

İHH, Suriye’de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine günde 300 bin ekmek ulaştırıyor. Vakfın Suriye Çalışmal..
Diyanet’ten iki yeni dergi eklendi
Eğitim

Diyanet’ten iki yeni dergi eklendi

Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınlarına iki yeni dergi daha ekledi.
Şehit kızı Gülay Demir'den, Akşener, Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'na zor soru: Neredesiniz?
Siyaset

Şehit kızı Gülay Demir'den, Akşener, Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'na zor soru: Neredesiniz?

A Haber canlı yayınına katılan Şehit kızı Gazeteci Gülay Demir; Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşın kız kardeşine yönelik ahlaksız sözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay