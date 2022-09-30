Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Yeni tarife belli oldu

Doğal gaz ve elektrikte yeni tarife belli oldu. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yeni fiyat mekanizması ile doğal gaz kullanıcılarına piyasa tabanlı, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir fiyat yapısı sunulması amaçlanıyor. Buna göre, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı ekim ayı doğal gaz toptan satış tarifesinde belirtilen müşteri gruplarının doğal gaz satış fiyatlarında, EPİAŞ tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatı baz alınmaya başlanacak.

ELEKTRİKTE TARİFE DEĞİŞMEDİ

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim'den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 154,5575 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 231,0380 kuruş oldu. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 271,1004 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyatı da 360,9233 kuruş olarak belirlendi.