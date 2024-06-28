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Yerel Elektrik trafosunun alev alması sonrası otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü
Yerel

Elektrik trafosunun alev alması sonrası otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-28 01:42:00 -
Elektrik trafosunun alev alması sonrası otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan ve sanayi bölgesindeki otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Trafodan alevler çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye, itfaiye, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, TREDAŞ ekipleri bölgedeki fabrikaların elektrik hatlarını tedbir amaçlı kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahalle sakinlerinden Hicabi Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, trafonun patlaması sonucu çıktığını söyledi.

Fabrika çevresinde kuru otların bulunmasından dolayı yangının kısa sürede büyüdüğünü aktaran Çelik, fabrikalara sıçramadan yangının kontrol altına alındığını dile getirdi.

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