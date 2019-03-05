0553 313 94 23

Elektrik ticaretinde takas platformu kuruluyor

Fujitsu Türkiye Kurumsal Hizmet ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Yeker:- "Fujitsu, ENERES iş birliğiyle 2018'in yaz ve kış döneminde iki yeni sistem simülasyonu gerçekleştirdi" - "Çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı içinde takas platformunu ticarileştirmeyi hedefliyoruz"- "Çatısındaki güneş paneliyle kendi elektriğini üretenler de alışveriş merkezinde ürettiğini kullanmayanlar da fazla enerjisini bu sistem sayesinde takas edebilecek"

05 Mart 2019 Salı 11:04
Elektrik ticaretinde takas platformu kuruluyor

ANKARA (AA) - EBRU ŞENGÜL - Fujitsu Türkiye'nin Kurumsal Hizmet ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Yeker, elektrikte üretici ve tüketiciler arasında ticaret imkanı sağlayacak takas platformunda sona gelindiğini belirterek, "Fujitsu, ENERES iş birliğiyle 2018'in yaz ve kış döneminde iki yeni sistem simülasyonu gerçekleştirdi. Çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı içinde takas platformunu ticarileştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fujitsu’nun Talep Tepkisi (TT) adı verilen elektrik takası platformunun simülasyonunu başarıyla tamamladığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan mikro üretici konumundaki tüketicilerin sistemde işlem yapabileceğini aktaran Yeker, "Örneğin, çatısındaki güneş paneliyle kendi elektriğini üretenler de alışveriş merkezinde ürettiğini kullanmayanlar da fazla enerjisini bu sistem sayesinde takas edebilecek." diye konuştu.

Yeker, Fujitsu'nun bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları hızlandırmak için 2018'de Brüksel’de Blockchain İnovasyon Merkezi’ni hayata geçirdiğini ifade ederek, TT platformu gibi Blockchain teknolojisini elektrik takasında kullanmak üzere planlanan başka projelerin de olduğunu vurguladı.

- "Üretim fazlası olan ihtiyaç sahibiyle buluşuyor"

TT takas sisteminin üretim fazlası olan kişi veya kurumu, ihtiyaç sahibi tüketiciyle buluşturacağını belirten Yeker, şunları kaydetti:

"Benzeri denemeler yurt dışında birçok araştırma merkezi tarafından yürütülüyor, ancak Fujitsu gibi simülasyonlarını tamamlayan bir örnek bulunmuyor. Fujitsu ENERES iş birliğiyle 2018'in yaz kış döneminde iki yeni sistem simülasyonu gerçekleştirdi. Çalışmalar hızla devam ediyor. 2019 yılı içinde takas platformunu ticarileştirmeyi planlıyoruz. Sistem tüketicileri yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı yaparak mikro üretici olmaları için teşvik ediyor. Sonrasında elde ettikleri enerjiyi takas ederek, daha fazla kazanç sağlamak için kendi tüketimlerini düşürmeleri için de teşvik sağlayabiliyor. TT yönteminde geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 40’lar civarında iyileşme sağlanabiliyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:04
  1. elektrik
  2. Fujitsu
  3. Fujitsu Türkiye Kurumsal Hizmet Ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Yeker
  4. takas platformu
  5. Talep Tepkisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni sezon başlıyor
    1. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    2. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    3. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    4. Döviz kurları
    5. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    6. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    7. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    8. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    9. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    10. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    11. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    12. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    13. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    14. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    15. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    16. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    17. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    18. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    19. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    20. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    21. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    22. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    23. Boşandığı kocasını bıçakladı
    24. Meram’da öğrencilere geri dönüşüm..
    25. Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek..
    26. Hakkari’de karla mücadele çalışması
    27. Fethi Yaşar Karşıyakalılarla buluştu
    28. Dr. İbrahim Ulusoy yerel basın..
    29. Çete lideri, benzerinin kimliğini..
    30. "Tüp bebek tedavisinde iyi embriyo..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!