Elektrik ticaretinde takas platformu kuruluyor

ANKARA (AA) - EBRU ŞENGÜL - Fujitsu Türkiye'nin Kurumsal Hizmet ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Yeker, elektrikte üretici ve tüketiciler arasında ticaret imkanı sağlayacak takas platformunda sona gelindiğini belirterek, "Fujitsu, ENERES iş birliğiyle 2018'in yaz ve kış döneminde iki yeni sistem simülasyonu gerçekleştirdi. Çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı içinde takas platformunu ticarileştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fujitsu’nun Talep Tepkisi (TT) adı verilen elektrik takası platformunun simülasyonunu başarıyla tamamladığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan mikro üretici konumundaki tüketicilerin sistemde işlem yapabileceğini aktaran Yeker, "Örneğin, çatısındaki güneş paneliyle kendi elektriğini üretenler de alışveriş merkezinde ürettiğini kullanmayanlar da fazla enerjisini bu sistem sayesinde takas edebilecek." diye konuştu.

Yeker, Fujitsu'nun bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları hızlandırmak için 2018'de Brüksel’de Blockchain İnovasyon Merkezi’ni hayata geçirdiğini ifade ederek, TT platformu gibi Blockchain teknolojisini elektrik takasında kullanmak üzere planlanan başka projelerin de olduğunu vurguladı.

- "Üretim fazlası olan ihtiyaç sahibiyle buluşuyor"

TT takas sisteminin üretim fazlası olan kişi veya kurumu, ihtiyaç sahibi tüketiciyle buluşturacağını belirten Yeker, şunları kaydetti:

"Benzeri denemeler yurt dışında birçok araştırma merkezi tarafından yürütülüyor, ancak Fujitsu gibi simülasyonlarını tamamlayan bir örnek bulunmuyor. Fujitsu ENERES iş birliğiyle 2018'in yaz kış döneminde iki yeni sistem simülasyonu gerçekleştirdi. Çalışmalar hızla devam ediyor. 2019 yılı içinde takas platformunu ticarileştirmeyi planlıyoruz. Sistem tüketicileri yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı yaparak mikro üretici olmaları için teşvik ediyor. Sonrasında elde ettikleri enerjiyi takas ederek, daha fazla kazanç sağlamak için kendi tüketimlerini düşürmeleri için de teşvik sağlayabiliyor. TT yönteminde geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 40’lar civarında iyileşme sağlanabiliyor."