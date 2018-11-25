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Elektrik tellerine ayağı takılan kedi, saatlerce direkte kaldı

KKTC'nin Mehmetçik beldesinde, ayağı elektrik tellerine takıldığı için saatlerce direkte mahsur kalan kedi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

25 Kasım 2018 Pazar 14:44
Elektrik tellerine ayağı takılan kedi, saatlerce direkte kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mehmetçik beldesinde, elektrik direğine tırmanan kedinin ayağı, tellerin arasına sıkıştı. Kediyi saatlerce kaldığı direkten belediye görevlileri indirdi. 

KKTC'nin tarihi beldelerinden Mehmetçik'te, elektrik direğine tırmanan kedinin ayağı, tellerin arasında kaldı. Kedinin ayağının sıkıştığını gören çevredekiler, hayvanı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine belediyeden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen belediye görevlileri, kediyi saatlerce kaldığı direkten indirdi. Kontrol için veterinere götürülen kedinin yarası olmadığı anlaşıldı. 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:44
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