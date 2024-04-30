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Aktüel Elektrik telleri kuşları neden çarpmaz?
Aktüel

Elektrik telleri kuşları neden çarpmaz?

Yeniakit Publisher
2024-04-30 23:15:00 -
Elektrik telleri kuşları neden çarpmaz?

Elektrik tellerine konan kuşları neden elektrik çarpmadığı merak konusu haline gelirken bilim bakın bu olayı nasıl açıklıyor...

Yüksek gerilim hatları temas edildiğinde adeta dokunan kişiyi küle çevirecek güçte olmasına karşın, bu denli güçlü bir enerjiye sahip olan bu hatların kuşları neden çarpmadığı merak konusu.

Gün içinde elektrik telleri üzerine rahatça tüneyen kuşlar herkesin dikkatini çekerken özellikle de elektrik çarpmıyor olması da oldukça şaşırtıcı.

Bilim ise kuşların yüksek gerilim hatlarına konmasına rağmen çarpılmaması hakkında oldukça ilginç bir açıklama yapıyor. Bakın kuşların çarpılmamasının nedeni neymiş…

Kuşlarda gördüğümüz ve aklımızda soru işaretlerine neden olan bu durumun elektrik akımının nasıl çalıştığına dair temel bir fizik prensibine dayandığı öğrenildi.
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Elektrik akımını en basit şekilde açıklayacak olursak bu durum elektronların hareketi ile ortaya çıkar. Peki bu akımdan kuşların etkilenmiyor oluşu neden kaynaklıdır?

Bir kuş elektrik teli üzerine konduğunda ayakları arasında potansiyel fark bulunmaz. Bu durumda elektronların hareketi için bir neden oluşturmadığından akım kuşun üzerinden geçmediğinden elektrik çarpması görülmez.

Ancak kuş farklı potansiyeller taşıyan iki tel arasına değerse işte o zaman elektrik akımı kuşun vücudu üzerinden geçerek elektrik çarpması yaşatabilir.

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