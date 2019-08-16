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Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesinde nüfusa bağlı olarak abone sayısı da artınca Dicle Elektrik tarafından buraya ek trafo kuruldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:22
Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesinde nüfusa bağlı olarak abone sayısı da artınca Dicle Elektrik tarafından buraya ek trafo kuruldu. Sıcak yaz günlerinde elektrik sıkıntıları sona eren mahalle sakinleri, enerji şirketine kemençe eşliğinde şarkı ve türküler söyleyerek teşekkür etti.


Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesinin Çatalözü Mahallesi artan nüfusla birlikte yıllar içerisinde büyüdü. Nüfusu artan mahallede yapılan yeni evler ile birlikte abone sayısı da artınca mevcut trafolar yetersiz kaldı. Bunun üzerine mahalle sakinleri enerji şirketine başvurarak, ek trafo talebinde bulundu. Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda mahalleye 100 kilovat gücünde ek bir trafonun daha kurulması gerektiğine karar verdi.



Teşekkür edip halay çektiler


Çatalözü Mahallesinde bir süre önce başlatılan trafo kurma çalışması Kurban Bayramı’nda tamamlandı. Mahallede 30 kadar konutun enerji alacağı direk üstü trafo, Dicle Elektrik ekipleri tarafından devreye alındı. Trafonun devreye alınması sırasında burada toplanan mahalle sakinleri büyük bir sevinç gösterisi yaptı. Mahalle sakinleri Dicle Elektrik’e teşekkür ederken, sevinçlerini ise kemençe eşliğinde Kürtçe türküler söyleyerek gösterdi. Kemençenin oynak ritmine uyan mahalleli, Dicle Elektrik ekibi ile birlikte bir süre de halay çekti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:22
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