Elektrik şirketinden ilginç savunma: Faturaları Ferrari ile dağıtmıyoruz ama...

Türkiye'de elektrik dağıtım firmaları, son zamanlarda dağıtım bedelleri yüzünden vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Dağıtım bedelinin faturalara yansımasına vatandaşlar, sosyal medyada, "Dağıtımı Ferrari ile mi yapıyorsunuz da bu kadar yüksek oluyor?" eleştirileri yöneltiyordu.

"Bir bedeli olmalı"

Enerjisa CEO'su Ziya Erdem, bu konuya açıklık getirdi. Ağustos ayındaki kur saldırısından sonra vatandaşların bu konudan daha çok şikayetçi olduğunu belirten Erdem, "Biz faturaları Ferrari ile dağıtmıyoruz ama enerji maliyetleri yükselince ona oranla dağıtım maliyeti de yükseliyor. Bu bir okuma bedeli değil. Yapılan yatırımın bedeli. Sonuçta o yatırım, enerjinin size ulaşması için yapılıyor. Bunun bir bedeli olmalı." ifadelerini kullandı.