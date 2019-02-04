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Elektrik şirketinden ilginç savunma: Faturaları Ferrari ile dağıtmıyoruz ama...

Vatandaşların tepkisine neden olan faturalardaki dağıtım bedelleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ziya Erdem, "Bu bir okuma bedeli değil, yatırım bedeli" dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 23:48
Elektrik şirketinden ilginç savunma: Faturaları Ferrari ile dağıtmıyoruz ama...

Türkiye'de elektrik dağıtım firmaları, son zamanlarda dağıtım bedelleri yüzünden vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Dağıtım bedelinin faturalara yansımasına vatandaşlar, sosyal medyada, "Dağıtımı Ferrari ile mi yapıyorsunuz da bu kadar yüksek oluyor?" eleştirileri yöneltiyordu.

"Bir bedeli olmalı"

Enerjisa CEO'su Ziya Erdem, bu konuya açıklık getirdi. Ağustos ayındaki kur saldırısından sonra vatandaşların bu konudan daha çok şikayetçi olduğunu belirten Erdem, "Biz faturaları Ferrari ile dağıtmıyoruz ama enerji maliyetleri yükselince ona oranla dağıtım maliyeti de yükseliyor. Bu bir okuma bedeli değil. Yapılan yatırımın bedeli. Sonuçta o yatırım, enerjinin size ulaşması için yapılıyor. Bunun bir bedeli olmalı." ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 23:48
  1. elektrik dağıtım firmaları
  2. okuma bedeli
  3. hizmet bedeli
  4. Enerjisa CEO'su Ziya Erdem

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji27 dk önce
    Bu isyanı yapanlar AKp li ise, oh olsun,hatatbeter olun diyorum. Onun yerine onlara şu şarkıyı tavsiye ediyorum. Kendim ettim kendim buldum.100 kere söylenirse inanın toplum adına sevabı çok olur.
  • İhsanİhsan34 dk önce
    Yine atmışsınız şirkete suçu hiç akp nin suçu yok demi

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