Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

Güney Afrika'dan ABD’ye 'Hakaretleri hoş karşılamıyoruz’ tepkisi Trump'a yalancı iması

HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı

Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde

Son dakika: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

“Bu bir başarı hikayesi kutluyorum Bakan’ım” CHP’li vekilden deprem konutları itirafı

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

4 milyar dolarlık Şam Havalimanı yenileme projesinde tecrübe tercih edildi Suriye'de Türk imzası

Cumhurbaşkanına hakaret davasında mütalaa! Demirtaş’a yeni hapis cezası talebi

Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!
Elektrik prizi faciası! Felçli hasta öldü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elektrik prizi faciası! Felçli hasta öldü

Kütahya’da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında felçli hasta İsmet Çubuk yaşamını yitirirken ağır yaralanan eşi Şükran Çubuk’un yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kütahya’nın 75’inci Yıl Mahallesi’nde gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın büyük bir acıya yol açtı. 8 katlı apartmanın İsmet ve Şükran Çubuk çiftine ait giriş katındaki dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Apartmandakiler, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin kontrolünde felç hastalığı nedeniyle yatalak olan İsmet Çubuk’un yaşamını yitirdiği, eşi Şükran Çubuk’un (65) ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

 

 

Şükran Çubuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Şükran Çubuk’un durumunun iyiye gittiği belirtildi. İsmet Çubuk’un cansız bedeni ise polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

 

İncelemede yangının evdeki çoklu elektrik prizinden çıktığı tespit edildi. Öte yandan, yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen apartmanda yaşayan 1 kişinin de adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği bildirildi. Soruşturma sürüyor.

