Elektrik olmadan çalışan klima üretildi! Dünya şoka girdi

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında dünya yeniden dönüşüyor. Bu kapsamda son dönemde sera gazı salınımını azaltmak için pek çok dönüşüm yapılıyor. Bunun en son örneği ise İsrail'de geliştirilen bir cihaz oldu.

Dünya iklim değişikliği ile mücadele ederken, karbon emisyonunu azaltabilmek için ülkeler harekete geçti. Birçok ülke Yeşil Enerji Mutabakatı imzalarken, bu kapsamda Avrupa Birliği ülkeleri 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı amaçlıyor.

En başta bu dönüşüm otomobillerde başlarken, elektrikli otomobillere yönelik ciddi yatırımlar yapılıyor. Fosil yakıtlardan açığa çıkan karbonun dünyaya verdiği zarara karşı küresel çapta yeni bir dönüşüm başlatılıyor.

Sıvı nitrojen ile çalışıyor

Bu kapsamda İsrail’de üretilen bir cihaz devrim niteliğinde bir adıma imza attı. Bilindiği üzere klimalar sera gazı salınımı gerçekleştiriyor ve ciddi oranda elektrik tüketiyor. Kensho adlı bir marka elektrikle çalışmayan bir klima üretti. No Camels’ta yer alan bilgilere göre gezegene zarar vermeden dışarıda serin kalmanın yeni bir yolu bulundu.

Dünyanın elektriksiz çalışan ilk klimasına güç sağlamak için sıvı nitrojen kullanılıyor.

İsrail'de geliştirilen ve patenti alınan devrim niteliğindeki Kensho ünitesi ile kablolar, güç kaynağı ve sera gazı emisyonları olmadan serin kalmak mümkün.

2023 yılında satışa çıkacak

Klima -10 derecede nitrojen gazı püskürterek havayı soğutuyor. İlk modeller bu ay Tel Aviv'deki altı restoranda denenecek ve buluşun arkasındaki şirket Green Kinoko, ürünü 2023 yazında pazarlamaya hazır olacaklarını söylüyor.

Sıvı nitrojen, birçok endüstride soğutucu olarak yaygın olarak kullanılıyor. Marka bunu kullanarak elektriksiz bir klima üretmeyi başardı.

Sıvı nitrojen nedir?

Sıvı nitrojen yani diğer adıyla Azot periyodik cetvelde N simgesini alan bir element olarak bilinir. Sıvı Nitrojen renksiz, kokusuz ve atıl bir gaz olma özelliği taşıyor.

Azot dünya atmosferi için oldukça önemli bir yere sahip olmanın yanı sıra ortalama olarak havanın %78 kadarını Azot oluşturur. Bir diğer önemli bir bilgi de dünyadaki bütün canlıların dokularında Azot bulunmasıdır.

Nasıl elde edilir?

Sıvı Nitrojen, en çok endüstriyel anlamda değer kazanan sıvı nitrojen sıvılaştırılmış havadan distilasyon yöntemi ile üretilir. Dondurucu bir sıvı olduğu için temas halinde donmaya neden olur. Ortam sıcaklığının iyi ayarlandığı taktirde basınca gerek duymayan sıvı nitrojen, sıfırın altında değerlere sahip ve sıvı halde kalabilen bir özelliğe sahiptir.

- 196 derece olarak ölçülen sıvı nitrojen derecesi onu çok iyi bir dondurularak saklama aracı yapıyor. Böylece kullanılan ürünlerin hızlı bir şekilde donmasına katkı sağlıyor.