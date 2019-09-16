Elektrik kablolarını çalmaya kalkışan zanlılar yakalandı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yer altına döşeli elektrik kablolarını çalmaya çalışan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yer altına döşeli elektrik kablolarını çalmaya çalışan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı.

Edilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nin sonunda dün gece meydana gelen olayda ihbar üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerini suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede kesilmiş halde alüminyum elektrik kabloları ve kabloları kesmekte kullanılan teçhizat ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek gözaltına alınan şüpheli 2 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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